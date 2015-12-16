أخبار اليمن اليوم.. استشهاد أحد منسوبى القوات البرية بقطاع نجران

ركزت أخبار اليمن اليوم الأربعاء، على استشهاد أحد منسوبى القوات البرية بقطاع نجران على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم مناشدة منظمة الصحة العالمية المانحين تقديم 31 مليون دولار لاستمرار تقديم الخدمات الصحية لمليون شخص من المتضررين.>وقالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن- فى بيان اليوم- "إن وكيل الرقيب أحمد المبطى من منسوبى القوات البرية استشهد أثناء أداء واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبى بقطاع نجران".

وركزت اخبار اليمن اليوم على ما اعلنته قيادة التحالف من وقف لإطلاق النار بدأ أمس الثلاثاء، ولمدة سبعة أيام مع احتفاظها بحق الرد على أى خرق لوقف إطلاق النار، وذلك استجابة لطلب الحكومة اليمنية. وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة اعتداءات من حين إلى اخر من قبل الميلشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع على عبد الله صالح اسفرت عن استشهاد واصابة العديد من القوات المشتركة السعودية المدافعة عن الحدود.

وابرزت اخبار اليمن اليوم مناشدة منظمة الصحة العالمية المانحين تقديم 31 مليون دولار لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لحوالى 15 مليون شخص من المتضررين من النزاع المستمر فى اليمن.

وأوضحت المنظمة أن هناك حاجة إلى التمويل، على وجه السرعة، بعد أن انهار النظام الصحى فى اليمن مما أدى إلى ترك الملايين من الناس المعرضين للخطر بدون رعاية وهم بحاجة إلى أدوية على وجه السرعة. ونقل مركز الأمم المتحدة للإعلام عن الدكتور أحمد شادول ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن أن هناك 20 محافظة من أصل 22 تأثرت بالأزمة التى بدأت فى أواخر مارس الماضى.