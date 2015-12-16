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محلل سياسى ليبى: تراخى الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبى

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محلل سياسى ليبى: تراخى الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبى محلل سياسى ليبى: تراخى الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبى
قال المحلل السياسى الليبى، عيسى عبد القيوم، إن إعادة الاصطفاف التى شهدتها الحالة الليبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أربكت الجميع، بما فيها وسائل الإعلام، مستنكراً تراخى الأمم المتحدة في فرض عقوبات صارمة علي من يعرقل الحوار الليبى، لافتاً إلى أن الحوار الليبى تم عرقلته لأكثر من 5 مرات ولم يحدث شئ، وبالتالى فالفرقاء الليبيون تأكدوا أنه لن يتم معاقبة أي شخص.

واستنكر عبد القيوم خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الغد العربى" ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وصل إلى مدينة المرج للقاء الفريق أول خليفة حفتر، بالإضافة إلى عمدة بنغازى للبحث عن أوراق أخرى لإنقاذ حوار الصخيرات، لافتاً إلى أن الشارع الليبى يشهد انقساماً وحيرة، والساعات المقبلة ستكون حاسمة على كافة الأصعدة.

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مصر 365

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