التحالف العربى يهدد بانهيار الهدنة فى اليمن نتيجة انتهاكات مليشيات الحوثى

قال التلفزيون السعودى اليوم الأربعاء إن التحالف الذى تقوده المملكة فى مواجهة جماعة الحوثى فى اليمن اتهم الجماعة المتحالفة مع إيران بتكرار انتهاك وقف إطلاق النار وحذر من أن الهدنة قد تنهار فى أى وقت.

وقال العميد أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف لقناة الإخبارية التلفزيونية "بلغت الانتهاكات حوالى 150 انتهاكا للهدنة من قبل الميليشيات الحوثية ،وهذا لا يعبر عن نية صادقة."

وأضاف "نهيب بالأمم المتحدة أن توضح للجانب الحوثى أنه لن يكون هناك صبر على هذه الممارسات وقد تنهار الهدنة فى أى وقت."

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