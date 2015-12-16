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خارجية قطر: نعمل مع بغداد لإطلاق سراح رعايانا المخطوفين

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خارجية قطر: نعمل مع بغداد لإطلاق سراح رعايانا المخطوفين خارجية قطر: نعمل مع بغداد لإطلاق سراح رعايانا المخطوفين

>أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أنها تنسق مع العراقية للكشف عن "تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين"، والإفراج عنهم بعدما تم خطفهم فى العراق.

وذكرت الخارجية القطرية، فى بيان لها اليوم الأربعاء نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنها تقوم بمتابعة موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق فى رحلة صيد فور تلقيها نبأ اختطافهم.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة على أعلى المستويات الأمنية والسياسية فى العراق للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين والعمل على إطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن.. مؤكدة فى بيانها أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضى العراقية بتصريح رسمى من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية فى الدوحة.

كما ذكر البيان أن الدوحة أوفدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية محمد بن عبدالله الرميحي، وسفير قطر لدى بغداد زايد بن سعيد الخيارين، لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين.

وكانت مصادر عراقية حكومية وأمنية قالت إن عشرات المسلحين خطفوا 26 قطريا على الأقل، كانوا يصطادون فى صحراء محافظة النجف العراقية قرب الحدود .

وذكرت المعلومات الأولية أن الخاطفين تمكنوا من الفرار بالمخطوفين إلى منطقة صحراوية قرب محافظة الناصرية فى جنوب العراق، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب بغداد.
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مصر 365

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