محافظ سوهاج يزور الطلاب المصابين فى انفجار معمل المدرسة الزراعية

زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه اللواء احمد ابو الفتوح مدير الأمن اليوم مستشفي سوهاج العام. للإطمئنان علي الطلاب المصابين في انفجار اسطوانة بوتاجاز بمعمل صناعات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية، وتبين له أن حالتهم مستقره واصاباتهم طفيفه.

وأكد المحافظة محاسبة المقصرين والتحقيق في أسباب الواقعة التي أدت لإصابة 5 طلاب ومعلمة واحد العاملين ووجه بعمل اللازم تجاه الحالات ومتابعتها من خلال تقديم الخدمة الصحية ،وقرر صرف 200 جنيها لكل طالب و300 جنيها لكلا من المعلمة والعامل.

وأوضح عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم ان المحافظ وافق علي صرف ألف جنيه للمصابين من صندوق المشروعات التابع للتعليم الفنى بالمديرية .

كان حريق نشب فى معمل الصناعات بالمدرسة الثانوية الزراعية نتيجة تسرب الغاز من انبوبة بوتاجاز وأسفر الحادث عن إصابةعاشور فراج محمد عامل بالمدرسة ، ومن الطلاب "محمود حنفي محمد ، خالد كرم عبد الرحمن ، السيد درغام السيد ،محمد أشرف محمد ،علي عبد الناصر السيد"، والمعلمة أماني عبد المنعم حسن .



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