محافظ الدقهلية يوجه بتوفير 50 "كشك" بمراكز المحافظة للشباب

وجه محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتوفير 50 كشكا بنطاق كل مركز، بإجمالى 1050 كشكا بنطاق الـ21 مركزا بالمحافظة، لتكون منافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم لمساندة الشباب ومحدودى الدخل، فى مواجهة ظروف وأعباء الحياة على أن تشكل لجنة مكونة من (مديرية التضامن - إدارة التنمية البشرية - رئيس الوحدة المحلية) لوضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فى مستحقى تلك المنافذ من الشباب على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال أسبوع من تاريخ تحديد الأماكن المخصصة لإقامة المنافذ المشار إليها .

وأكد على تلبية مطالب المواطنين المشروعة والسعى الدائم لتبسيط كل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين مع استبعاد المعرقلين والفاسدين الباحثين عن مطامع ومصالح شخصية، لافتاً إلى أن لقاء المواطنين الأسبوعى هو المعيار الأول فى تقييم رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الأسبوعى بحضور هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختصين بدائرة المحافظة ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة، لوضع الحلول الفورية لمشكلات المواطنين المتقدمين بطلباتهم واحتياجاتهم لأجهزة المحافظة المختلفة.

حيث التقى المحافظ 60 مواطنا وتم بحث كافة الطلبات المقدمة والتى تضمنت (معاش ضمان - توفير فرص عمل بالقطاع الخاص – توصيل مرافق – صرف علاج على نفقة الدولة – متطلبات لذوى الاحتياجات الخاصة " موتوسيكلات " – إعانات اجتماعية – انتدابات – قروض لإقامة مشروعات صغيرة " جهاز شباب الخريجين " – حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة بمركز ومدينة أجا – توفير أكشاك بالأماكن المخصصة لها).

كما أشار المحافظ إلى ضرورة التيسير على المواطنين من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات حصول المواطن على أفضل خدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وخلق قنوات جديدة لتوصيل الخدمات للمواطنين فى أماكن تواجدهم على اختلاف مستوياتهم.



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