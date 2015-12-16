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تجديد حبس القيادي الإخواني حسن مالك 15 يومًا

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تجديد حبس القيادي الإخواني حسن مالك 15 يومًا تجديد حبس القيادي الإخواني حسن مالك 15 يومًا

القيادي الإخواني حسن مالك

جددت نياية أمن الدوة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام، حبس رجل الأعمال والقيادى الإخوانى حسن مالك 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، والانضمام إلى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة لـ «مالك» عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

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