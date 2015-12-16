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فيديو| محلل سياسي ليبي:تراخي الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبي

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فيديو| محلل سياسي ليبي:تراخي الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبي فيديو| محلل سياسي ليبي:تراخي الأمم المتحدة يعرقل نجاح الحوار الليبي

المحلل السياسي الليبي، عيسي عبد القيوم

قال المحلل السياسي الليبي، عيسي عبد القيوم، إن إعادة الاصطفاف التي شهدتها الحالة الليبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أربكت الجميع، بما فيها وسائل الإعلام.
> واستنكر عبد القيوم خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «الغد العربي» ، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، تراخي الأمم المتحدة في فرض عقوبات صارمة علي من يُعرقل الحوار الليبي، لافتاً إلى أن الحوار الليبي تم عرقلته لأكثر من 5 مرات ولم يحدث شئ، وبالتالي فالفرقاء الليبيون يأكدوا أنه لن يتم معاقبة أي شخص.
> وأوضح عبد القيوم أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وصل إلى مدينة المرج للقاء الفريق أول خليفة حفتر، بالإضافة إلى عمدة بنغازي للبحث عن أوراق أخري لإنقاذ حوار الصخيرات، لافتاً إلى أنّ الشارع الليبي يشهد انقساماً وحيرة، والساعات المُقبلة ستكون حاسمة علي كافة الأصعدة.

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