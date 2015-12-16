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زعزوع يصل القاهرة بعد مشاركته في مجلس وزراء السياحة العرب

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زعزوع يصل القاهرة بعد مشاركته في مجلس وزراء السياحة العرب زعزوع يصل القاهرة بعد مشاركته في مجلس وزراء السياحة العرب

وزير السياحة هشام زعزوع

وصل مطار القاهرة الدولي وزير السياحة هشام زعزوع ،قادما من دبي علي الطائرة المصرية بعد زيارة شارك خلالها في اجتماع مجلس وزاراء السياحة العرب في دورته الـ 18التي عقدت بامارة الشارقة بالامارات العربية المتحدة .

تقدم وزير السياحة خلال مشاركته فى اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، بورقة عمل تتضمن البدء فى تنفيذ البرامج التى لا تحتاج إلى تمويل وتأجيل البدء فى تنفيذ البرامج التى تحتاج إلى تمويل لحين الانتهاء من تحديد مصادر تمويل تنفيذ الاستراتجية العربية للسياحة .

كما وقع زعزوع، مذكرة تفاهم فى المجال السياحى، بين دولة الإمارات ومصر، لدفع الحركة السياحية بين البلدين، جاء ذلك على هامش الاجتماع بحضورالسفير وائل جاد السفير المصرى والقنصل العام فى مدينة أبوظبى بالإمارات .

 

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