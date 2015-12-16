نشرة ONA| ياسر أيوب مذيع علي النيل للأخبار..ومحمد علي خير يجدد تعاقده مع راديو 90 90..ومنة فاروق تغادر TEN‎

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

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قال عمرو الشناوي رئيس قناة النيل للأخبار، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن الإعلامي ياسر أيوب سيقدم برنامج رياضي على شاشة النيل للأخبار، مؤكداً أنه لم يتقرر بعد اسم البرنامج وموعده حيث جاري الاستقرار على التفاصيل النهائية..التفاصيل

غادرت الإعلامية منة فاروق مقدمة برنامج «عسل أبيض»على شاشة TEN، القناة لتستعد للظهور علي إحدي القنوات والإعلان عن التفاصيل النهائية للبرنامج..التفاصيل

يحل المطرب الشاب محمد نور ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة غد الخميس، من برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «CBC » بصحبة نجله عمر أحدث المواهب الفنية الذى انضم للوسط الفنى والغنائي مؤخرا..التفاصيل

يستضيف إذاعة صوت العرب يوم السبت المقبل المطربة عفاف راضي وذلك من خلال برنامج «بالعربي» والذي يرأس تحريره ويقدمه الإذاعي محمد عبدالعزيز في حوار يمتد من التاسعة إلا الربع مساء وحتى العاشرة والنصف..التفاصيل

أكد المطرب هشام عباس فى مداخلة هاتفية لـ غدير حسان فى برنامج “الليل واخره” على “الراديو 9090″ انه يحضر حاليا لاولى تجاربه فى التمثيل من خلال مسرحية يقوم بتصوير بروفاتها قريبا مع الفنانة بشرى والمخرج محسن رزق مضيفا بأنه يجمع بين التمثيل والغناء من خلال المسرحية..التفاصيل

يستضيف برنامج «الليلة» غداً الخميس فى الثامنة مساءً الفنانة القديره لبنى عبد العزيز التى تتحدث عن تاريخها الفنى الحافل وأهم المحطات الفنية فى مشوارها الفنى..التفاصيل

فى حلقة فنية تتخللها كواليس وأسرار تذاع لأول مرة والجزء الثانى مع الفنانة والراقصة نجوى فؤاد مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس»المذاع في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، تواصل نجوى فؤاد تصريحاتها النارية حول حياتها الفنية وعلاقتها بنجوم الرقص الشرقي سهير زكي، تحية كاريوكا، سامية جمال وهل مهنة الرقص الشرقى يتم تقديرها فى مصر ومدى منافسة الراقصات من أوروبا، وعن رقصتها الشهيرة اما كسنجر فى السبعينات والعديد من الأسرار والكواليس التى تذاع لأول مرة عن السينما المصرية ونجومها رشدى اباظة واحمد رمزى «ببرنامج واحد من الناس»..التفاصيل

قال الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «كلام بالمصري» على راديو «90 90»، في تصريح خاص لوكالة ONA إنه جدد تعاقده مع المحطة..التفاصيل