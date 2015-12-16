عصام الأمير: جلسات مجلس الشعب حق للتليفزيون وليست للبيع

أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن بث جلسات مجلس الشعب حق التليفزيون المصرى وليس لأى قناة أخرى، لأنه يحمل اسم البرلمان المصرى.

وأضاف "الأمير"، تعقيبا على ما تردد حول تقدم إحدى القنوات العربية بعرض لشراء جلسات البرلمان، أنه بعد بث الجلسات على التليفزيون المصرى يكون من حق أى قناة النقل عن ماسبيرو باللوجو الخاص بقناة صوت الشعب.

وأبدى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اندهاشه من الأمر، قائلا: "أول مرة أسمع أن هناك دولة تبيع جلسات برلمانها"، موضحا: أنه لو حدث ذلك ستكون المرة الأولى فى التاريخ، وتساءل: ما المحتوى الذى سيكون ذا أهمية فى هذه الجلسات لبيعها بهذا السعر المبالغ فيه؟

وأشار "الأمير"، إلى أن الأمر يعود لرئيس البرلمان ولكنه فى النهاية لا أعتقد أن هذا مطروح، لأن الجلسات ملك التليفزيون المصرى.

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