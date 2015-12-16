تقارير - تشيلسي يجهز بديل مورينيو

ودع روما كأس إيطاليا من ربع النهائي بعد خسارته أمام سبيتزيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح جناح روما أساسيا طوال المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة.

وأهدر ميرالم بيانيتش وإدين دجيكو الركلتين الأولى والثانية لروما مما أطاح بالجيلاروسي من البطولة.

ولم تسنح الفرصة لمحمد صلاح لتسديد ركلة ترجيح.

وصنع صلاح هدفا لروما لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الشوط الأول.

وتألق ليوناردو تشيتشيزولا حارس سبيتزيا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي طوال المباراة وزاد عن شباكه أمام هجمات روما.

ولم يظهر روما أنيابه طوال 90 دقيقة إلا في لحظات نادرة سواء عن طريق صلاح أو بيانيتش أو دجيكو.

وبذلك يواصل روما نتائجه السيئة في مبارياته الستة الأخيرة بعدم تحقيقه أي فوز منذ الثامن من نوفمبر 2015 بإسقاطه لاتسيو بهدفين نظيفين.

شاهد ركلات الترجيح