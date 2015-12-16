بالفيديو - بوردو يطيح بموناكو بالثلاثة.. ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا

باريس، (إفي): حجز بوردو مقعده في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بعدما سحق ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة.

وحملت ثلاثية أصحاب الأرض في المباراة توقيع كل من آدم وناس ودييجو رولان وهنري سايفيه في الدقائق 16 و57 و88 على الترتيب.

وعلى الرغم من احتلالهم لمركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي "الليج آ"، المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، إلا أن أبناء الفرنسي الدولي السابق، ويلي سانيول، كانوا الطرف الأفضل في المباراة وفرضوا سيطرتهم على خصمهم المستسلم.

وعلى الجانب الآخر، واصل فريق الإمارة الفرنسية نتائجه المهتزة هذا الموسم، على الرغم من احتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري مناصفة مع آنجيه برصيد 31 نقطة، بخروجه من البطولة الثانية هذا الموسم في غضون أسبوع.

وودع الفريق، الذي يشرف على تدريبه البرتغالي ليوناردو جارديم منذ الموسم الماضي، منافسات دوري أوروبا من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة العاشرة خلف توتنهام الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي بعدما تكبد هزيمة ثقيلة الأسبوع الماضي في آخر محطات المجموعة أمام السبيرز (4-1).

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