هل نجحت بلقيس في اختيار إطلالاتها هذا العام؟

في نهاية العام الماضي 2014 قمنا بإعطاء لقب أيقونة الأناقة الخليجية للنجمة الشابة بلقيس فتحي، ومع إقبالنا على نهاية هذا العام حان الوقت لنعرف إن كانت بلقيس قد حافظت على هذا اللقب .

يلفتنا اختيارات النجمة الراقية، فمهما بلغت بساطة إطلالتها نجدها تهتم بكافّة التفاصيل من الإكسسوارات والمجوهرات وحتى الماكياج، حتى كانت إحدى الرائدات في صناعة الموضة الخليجية، فكل شابة تريد أن تظهر بمظهر بلقيس، وكل سيدة تريد الحصول على إطلالاتها.

استوحي إطلالات رائعة من نجمة بوليوود فريدا بينتوفي إطلالات بلقيس هذا العام ظهر أسلوبها الأنيق واختياراتها المتوازنة، فعرفت كيف تنسق مجوهراتها البراقة ذات التصاميم اللافتة مع الفساتين البسيطة والعكس أحيانًا، كما ظهر عشقها الواضح للفساتين البيضاء التي اختارتها في عدد كبير من إطلالاتها ومع ذلك شاهدناها متألقةً بفساتين ذات ألوان جذابة كالوردي، السماوي، الأحمر وغيرها. وقد تعاونت بلقيس خلال هذا العام مع العديد من المصممين المعروفين في العالم العربي مثل: السعودي محمد آشي، اللبناني جورج حبيقة، بالإضافة للمصممة زينة زاكي، وفؤاد سركيس، وطارق سينو.

تولي بلقيس الفضل في تألقها الدائم للخبيرة سارة المهنا التي ترافقها في كل مناسبة لتحرص على أن تظهر النجمة بأجمل إطلالة، وقد جمعنا لك في الصور أعلاه بعض إطلالات بلقيس خلال العام 2015 فهل برأيك حافظت على لقب أيقونة الأناقة الخليجية؟

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