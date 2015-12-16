أحمد سليمان: الشناوي الأفضل.. والأهلي ظلم إكرامي وهذه مشكلة الحضري قبل 2006

قدم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق تصورًا مطولاً عن تقييمه لأداء حراس المرمى في مصر.

كما كان سليمان أيضًا من أبرز مدربي حراس المرمى، وكان عضوًا بالجهاز الفني لمنتخب مصر الفائز بكأس أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، ومدربًا لحراس مرمى منتخب مصر للشباب الفائز ببرونزية مونديال 2001 في الأرجنتين.

أحمد سليمان اختار أفضل حارس في تاريخ مصر، والأكثر موهبة، وحدد مشكلة ظلمت شريف إكرامي كثيرًا في النادي الأهلي.

وكل ما يلي على لسان أحمد سليمان في تصريحاته لقناة الحياة 2.

"الحضري والشناوي هما الأفضل في مصر، فالأول معدل مشاركاته الأكبر، أما الشناوي يتفوق في الحفاظ على نظافة شباكه، حيث لم يسكن مرمى الزمالك سوى هدفًا وحيدًا هذا الموسم".

"شريف إكرامي مظلوم في الأهلي، لم يصبروا عليه، فالأهلي لم ينتج حارسًا جيدًا بعد رحيل عصام الحضري، بل اعتمد على 6 حراس مختلفين في سنوات قليلة مثل أمير عبد الحميد، أحمد عادل عبد المنعم، رمزي صالح، محمود أبو السعود، شريف إكرامي الذين اشتروه بثلاثة ملايين من الجونة رغم أنه كان معروضًا مجانًا بعد العودة من الاحتراف".

"في السابق، الأهلي اعتمد على 4 حراس مرمى خلال 30 سنة، تناوب إكرامي وثابت البطل 10 سنوات، ثم أحمد شوبير الذي كانت موهبته قليلة 7 سنوات، ومثلها للحضري".

"الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر بالأداء والنتائج، ولكن إكرامي الأب هو الأكثر موهبة في التاريخ، بينما كان ثابت البطل يتحرك بخبرته داخل منطقة الجزاء".

"قبل 2006، الحضري لم يكن مميزًا، وكان يعاني من مشكلة فنية، تتمثل في القفز يمينًا، فمعظم الأهداف التي سكنت شباكه كانت في الزاوية اليمنى، ونجحت في علاج هذه السلبية بتدريبات خاصة للقفز يمينًا بدأ بمسافة 50 سم ثم مترًا، ووصل إلى 4 متر".