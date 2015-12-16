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جارسيا يفسر سبب وداع كأس إيطاليا: صلاح مازال غير لائق.. وهناك نقطة إيجابية

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جارسيا يفسر سبب وداع كأس إيطاليا: صلاح مازال غير لائق.. وهناك نقطة إيجابية جارسيا يفسر سبب وداع كأس إيطاليا: صلاح مازال غير لائق.. وهناك نقطة إيجابية

فسر رودي جارسيا المدير الفني لروما سبب وداع كأس إيطاليا بسبب عدم المخاطرة من اللاعبين في المباراة والنقص الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم.

وكان روما قد ودع كأس إيطاليا من دور الـ16 عقب هزيمته من فريق سبيزيا كالتشيو أحد أندية الدرجة الثانية بركلات الترجيح ().

وتحدث المدير الفني لروما عقب المباراة قائلا:"نحن نفتقد لكل شيء، هناك بعض اللاعبين خسروا ثقتهم في أنفسهم، نحن لم نستطع المرور من أي لاعب من المنافس".

وأضاف"اللعب وأنت تساورك الشكوك لن يساعدك، يجب أن نستيعد ثقتنا في أنفسنا وحماسنا مرة أخرى".

وأكمل"هناك نقطة إيجابية اليوم وهو إننا لم نستقبل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي".

واستدرك"لكن النقطة السلبية هي إننا لم نسجل أهدافا فمحمد صلاح مازال غير لائقا بنسبة 100%، كما أن جيرفينيو مازال مصابا أيضا".

وأتم"علينا أن نرفع رؤوسنا في وجه العاصفة وأن نجهتد أكثر ونحقق نتيجة إيجابية يوم الأحد في الدوري أمام جنوى".

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فيديو اليوم السابع