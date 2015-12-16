جامعة المنصورة تنظيم ورشة عمل "البحث والتطوير في قطاع الصيدلة"

نظم مكتب الملكية الفكرية وبراءات الإختراع ورشة عمل بعنوان (البحث والتطوير وبراءات الإختراع في قطاع الصيدلة)برعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة وبالتعاون مع كلية الصيدلة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الإختراع المصري.

افتتح الورشة كل من الدكتورة عزة اسماعيل عميد كلية العلوم نيابة عن الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة ، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة ، الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى زغلول وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عمرو أحمد جبر مدير مكتب الملكية الفكرية وبراءات الإختراع بجامعة المنصورة ،والدكتورة نيفين العسكري نيابة عن عادل عويضة مدير مكتب براءات الإختراع المصري.

وحضر الورشة الدكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة بالدقهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من كليات مختلفة بجامعات المنصورة والزقازيق وطنطا وكفر الشيخ ومن مراكز بحثية وممثلي شركات أدوية .

وقال الدكتور عمرو أحمد جبر في افتتاح الورشة أن مكتب الملكية الفكرية وبراءات الإختراع بجامعة المنصورة يعد القناة التي يمكن من خلالها المبتكرين الحصول على سبل الدعم لحماية إبتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية، لتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية لدى الوزرات والهيئات المعنية، وأن المكتب يوفر الدعم الفني والخبرات المتاحة في كتابة طلبات التقدم لبراءات الإختراع والسفر لتسجيلها لدى مكتب براءات الإختراع المصرى ومتابعة كافة مراحل الحصول على براءة الإختراع.

وتحدثت الدكتورة منال عيد و الدكتورة ناهد العناني عن دور الكلية في البحث والتطوير بقطاع الصيدلة والمطالبة بمزيد من البحوث التطبيقية وأهمية نشر ثقافة براءات الإختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتيح فرصة التطبيق الصناعي ويخدم المجتمع.

وبدورها أكدت الدكتورة نفين العسكري نيابة عن عادل عويضة على أهمية دور مكتب براءات الإختراع المصري وأكاديمية البحث العلمي في التعاون مع المخترعين لتسجيل هذا النتاج العلمي المتميز لجامعة المنصورة في صورة براءات إختراع مما يساهم في امكانية تحويلها لمنتجات تدعم الإقتصاد المعرفي وتربط الخبرات العلمية بمتطلبات المجتمع.

وأشارت الدكتورة عزة إسماعيل إلى سعى جامعة المنصورة دوماً لنشر ثقافة التطوير والتميز ، ومساهمة الجامعة بدور أساسي وفعال في عصر الإقتصاد المعرفي بما تقدمه الجامعة من بحوث وابتكارات علمية عالمية بما تمتلك من بنية تحتية متميزة من معامل ومراكز بحثية وكذلك عقول بشرية تسعى برقي نحو تطوير البحث العلمي، وضرورة أستثمار تلك البحوث وتسجيلها براءات إختراع من أجل حماية هذا النتاج الفكري وحتى يمكن الإستفاده من تلك المخرجات في بناء مجتمع معرفي مستدام.

وتناولت فعاليات ورشة العمل عدة محاور حيث قدمت د. إيمان صالح ابراهيم – فاحص فني بمكتب براءات الإختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محاضرة استعرضت بها دور براءات الإختراع في تعزيز قدرة الدواء المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وناقشت د. علياء محمد إسماعيل بمكتب براءات الإختراع المصري النواحي الفنية والقانونية لتسجيل المركبات الدوائية براءات إختراع وكيفية الإيداع الدولي لها.

واستعرض الدكتور حسين الصباغ استاذ الكيماء الدوائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة بعض البحوث العلمية والتطبيقية والحاصل بها على براءات إختراع، كما استعرضت د. أمينة محمود عبد المقصود قسم الصدر بكلية الطب جامعة المنصورة اختراع فريق العمل الذى توصل لعلاج حساسية الصدر.

وقدمت د. إيمان محمد ربيع استعراض لدور وحدة التحاليل الدوائية بإشراف د.فتح الله بلال بكلية الصيدلة جامعة المنصورة في البحث والتطوير الدوائي لشركات الأدوية والسادة الباحثين.

واختتم د.عمرو أحمد جبر ورشة العمل بكلمات شكر للدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة على ما يقدمه من دعم للتطوير والإبتكار في البحث العلمي وإيمانه بأهمية تسجيل هذا النتاج العملي براءات إختراع ، مشيرا إلى أن المكتب بصدد تنظيم مزيد من ورش العمل حول ثقافة براءات الإختراع بمختلف القطاعات العلمية لتعميم الإستفادة من كافة البحوث التطبيقية ودعوة الحضور للإستفادة من خدمات مكتب الملكية الفكرية وبراءات الإختراع بالجامعة .



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