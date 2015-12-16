محافظ سوهاج يشهد صلحا بين عائلتى آل النمر وآل حسين بقرية بندار الغربية

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مراسم جلسة الصلح اليوم بين عائلتي آل النمر وآل حسين بقرية بندار الغربية .

حضر الصلح اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، و اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث، والدكتور احمد حمادي وكيل المنطقة الأزهرية ، وبعض اعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والعمد والمشايخ بالقرية والقري المجاورة ، ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي .

بدأت مراسم الحفل بتلاوة مباركة من أيات الذكر الحكيم، ثم ألقى فضيلة الدكتور احمد حمادي كلمة أكد فيها فضل التسامح فى الإسلام وجزاء المتصالحين عند المولي عز وجل .

وألقي المحافظ كلمة توجه فيها بالشكر للعائلتين ورجال الامن وكل من ساهم في الصلح ولو بكلمة طيبة، مشيرا إلى أهمية حل المنازعات طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة مؤكدا ان جلسات الصلح من أهم عوامل الامن والاستقرار الذى تسعي إليه الدولة في مواجهة الأرهاب .

وتعانق أفراد العائلتين وسط آلاف المواطنين واقسموا علي نبذ العنف والتصالح والتسامح ،حقنا للدماء ، وانه صلحا لا رجعة فيه.



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