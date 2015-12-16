استقبل اليوم، الأربعاء، الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووفداً من الهيئة فى حضور الدكتورة أسماء مصطفى، عميد كلية التربية ومدير مركز ضمان الجودة وفرع الهيئة بالجامعة.

وتمت مناقشة منظومة ضمان الجودة والاعتماد بالهيئة وأوجه التعاون والشراكة بين هيئة ضمان الجودة وجامعة المنصورة.

كما تم الاتفاق على إقامة مؤتمر لدعم منظومة ضمان الجودة بجامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نحو خطوة جادة لدعم كليات جامعة المنصورة فى تطوير نظم ضمان الجودة والتقدم للاعتماد من الهيئة.



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