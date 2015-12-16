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محافظ الإسماعيلية يوافق على طلب اعتذار مدير المستشفى العام عن مهام منصبه

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محافظ الإسماعيلية يوافق على طلب اعتذار مدير المستشفى العام عن مهام منصبه محافظ الإسماعيلية يوافق على طلب اعتذار مدير المستشفى العام عن مهام منصبه
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى بيان له مساء اليوم، أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من الدكتور حسين مصطفى مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام، الذي تقدم به مدير المستشفى إلى الدكتور محمد أحمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، يلتمس فيه الموافقة على إعفائه من توليه مهام منصب مدير المستشفى .

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف أحد الأطباء بتسيير أعمال إدارة المستشفى لحين اختيار أحد الأسماء المرشحة لشغل المنصب، وفقا للشروط والمعايير واللوائح المعمول بها.

وأشار المحافظ إلى أن الموافقة على هذا الطلب جاءت عقب عرض تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذي لسير وانتظام العمل داخل المستشفى، والذي تضمن ورود عدد من الملاحظات بالتقرير التفصيلي عن موقف قسم الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وعدم تواجد مدير المستشفى فى توقيت الطوارئ أثناء مرور لجنة التفتيش والمتابعة لسير الأعمال بالمستشفى .

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