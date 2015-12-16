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المجلس القومى للمرأة ينظم ندوة "رموز نسائية تتألق" بالدقهلية

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المجلس القومى للمرأة ينظم ندوة "رموز نسائية تتألق" بالدقهلية المجلس القومى للمرأة ينظم ندوة "رموز نسائية تتألق" بالدقهلية
نظم المجلس القومى للمرأة ندوة تحت عنوان "رموز نسائية تتألق فى مجالات العمل"، بمكتبة العامة بالدقهلية، وذلك بحضور هناء عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقد بدأت الندوة بكلمة السكرتير المساعد هناء عبد العزيز التي وجهت فيها الشكر للمحافظ ، مضيفة:" الإدارة مسئولية في أعناقنا فإما أن نكون على قدرها أو علينا الانسحاب"، مشيدة بدور الجلس القومى للمرأة.

حضر الندوة الدكتورة فرحه الشناوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتورسعيد عودة عضو المجلس القومي للمرأة، وأمينة سعد نائب مدير مكتبة مصر العامة، حيث قاموا بتكريم السكرتير العام المساعد للمحافظة كإحدى الرموز النسائية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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