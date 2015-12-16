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رئيس جامعة المنصورة يكرم منتخب الجامعة للكرة الخماسية

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رئيس جامعة المنصورة يكرم منتخب الجامعة للكرة الخماسية رئيس جامعة المنصورة يكرم منتخب الجامعة للكرة الخماسية
كرم الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، منتخب الجامعة لخماسيات كرة القدم الفائز بالمركز الأول فى الدورة العربية الحادية عشر للجامعات العربية المقامة فى جامعة جنوب الوادى بقنا.

وشارك بالدورة 23 جامعة عربية ومصرية وتم تقسيم الجامعات المشاركة إلى أربع مجموعات، وكانت جامعة المنصورة على قمة المجموعة الثالثة (الإسكندرية – عين شمس – المنوفية – دمنهور)، وحصل منتخب الجامعة على المركز الأول فى المجموعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى العالى للفريق، متمنيا لهم دوام التوفيق، كما أعرب عن أمله أن يشارك منتخب الجامعة فى منافسات الدورى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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