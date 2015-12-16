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الداخلية تعلن ضبط جوال قذائف صواريخ بمنازل محكوم عليهم بالمؤبد فى أسيوط

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الداخلية تعلن ضبط جوال قذائف صواريخ بمنازل محكوم عليهم بالمؤبد فى أسيوط الداخلية تعلن ضبط جوال قذائف صواريخ بمنازل محكوم عليهم بالمؤبد فى أسيوط
أفادت وزارة الداخلية، ان مباحث البدارى نجحت فى ضبط قاذف صاروخ أربى جى، و6 دانات للقاذف الصاروخى، و6 طلقات دافعة للقاذف الصاروخى أثناء استهداف بعض الهاربين من أحكام، فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن أسيوط المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقه ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، خاصة ضبط المحكوم عليهم الهاربين والمرتبطين بخصومات ثأرية وما بحوزتهم من أسلحة نارية .

استهدفت مباحث مركز شرطة البدارى مساكن 4 من المحكوم عليهم الهاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا قتل، حيث تبين عدم تواجدهم، وعثر على جوال بداخله قاذف صاروخ "أر بى جى"، و6 دانات للقاذف الصاروخى، وعدد 6 طلقات دافعة للقاذف الصاروخى خلف مسكن المحكوم عليهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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مصر 365