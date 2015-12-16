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وزارة العدل الليبية تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح "هانيبال القذافى"

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وزارة العدل الليبية تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح "هانيبال القذافى" وزارة العدل الليبية تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح "هانيبال القذافى"
أدانت وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، اختطاف هانيبال القذافى فى لبنان، مطالبة السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، موضحة أن ذلك يأتى من منطلق مسئولية الوزارة تجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وشددت الوزارة فى بيانها على ضرورة احترام القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يحظر الاعتقال التعسفى، والإخفاء القسرى وأعمال الخطف من أى طرف.

وأشارت الوزارة إلى تعاون السلطات الليبية مع لبنان من أجل إظهار الحقيقة المتعلقة بحادثة إخفاء الإمام الصدر، ورفيقيه فى ليبيا العام 1978.

وأكدت الوزارة أن السلطات الليبية لا تزال تسعى إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الأخوى البناء بين البلدين فى مختلف المجالات، معبرة عن تقديرها الخالص للبنان حكومة وشعبًا.

وبيَّنت الوزارة أن الموقتة نوهت بأنه لا توجد أى ملاحقة قانونية فى حق هانيبال القذافى، حيث سبق تجميد مذكرة الملاحقة الصادرة فى حقه، وأكدت أن من حقه التمتع بالإطار العام للحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التنقل والسفر.

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مصر 365

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