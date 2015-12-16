أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات متجهة إلى سوريا

Google+ Print
السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات متجهة إلى سوريا السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات متجهة إلى سوريا

وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، دعوة لعدد من قادة الجيش المصري، لاصطحابهم في جولة على متن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري ترومان»، أثناء إبحارها بالقرب من المياه الإقليمية.

وأضافت السفارة في بيان صحفى، أنها تشرفت بدعوة عدد من قيادات الدفاع، لجولة على متن حاملة الطائرة الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان»، أثناء عبورها المياه المصرية، وسط ترحيب من قبطان السفينة وقائد مجموعة حاملة الطائرات، دون الإشارة إلى تاريخ القيام بها.

لافتة إلى أن الجولة على متن حاملة الطائرات، وتواجد بها عدد من الملحقين العسكريين لبعثات دبلوماسية أخرى في القاهرة، وتفقد الضيوف مقصورة القيادة وجسر السفينة ومشاهدة إقلاع العديد من طائرات الـF-18s.

وكانت عبرت قناة السويس حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان»، الاثنين الماضى، ترافقها 8 قطع حربية أخرى ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط، في طريقها للبحر الأحمر، ومنها للخليج العربي.

وذكرت مواقع إخبارية وتقارير إعلامية أمريكية سابقة، أن «يو إس إس هاري ترومان CVN – 75»، تحركت في طريقها إلى الخليج العربي، للانضمام إلى الأسطول الفرنسي لمواجهة تنظيم «داعش» بسوريا.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا