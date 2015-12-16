السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات متجهة إلى سوريا

وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، دعوة لعدد من قادة الجيش المصري، لاصطحابهم في جولة على متن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري ترومان»، أثناء إبحارها بالقرب من المياه الإقليمية.

وأضافت السفارة في بيان صحفى، أنها تشرفت بدعوة عدد من قيادات الدفاع، لجولة على متن حاملة الطائرة الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان»، أثناء عبورها المياه المصرية، وسط ترحيب من قبطان السفينة وقائد مجموعة حاملة الطائرات، دون الإشارة إلى تاريخ القيام بها.

لافتة إلى أن الجولة على متن حاملة الطائرات، وتواجد بها عدد من الملحقين العسكريين لبعثات دبلوماسية أخرى في القاهرة، وتفقد الضيوف مقصورة القيادة وجسر السفينة ومشاهدة إقلاع العديد من طائرات الـF-18s.

وكانت عبرت قناة السويس حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان»، الاثنين الماضى، ترافقها 8 قطع حربية أخرى ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط، في طريقها للبحر الأحمر، ومنها للخليج العربي.

وذكرت مواقع إخبارية وتقارير إعلامية أمريكية سابقة، أن «يو إس إس هاري ترومان CVN – 75»، تحركت في طريقها إلى الخليج العربي، للانضمام إلى الأسطول الفرنسي لمواجهة تنظيم «داعش» بسوريا.

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