مصطفى بكري: أندهش من عرض بث جلسات مجلس النواب

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري رداً على تقدم قناة فضائية عربية بطلب بث حصري لجلسات مجلس النواب ”أندهش من هذا العرض والرقم المطروح الذي يقارب مليار جنيه كتأمين لبث جلسات مجلس النواب وهذا أمر يدعو للريبة”، مؤكدا استغرابه من عرض.

وأضاف بكري خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم مع الإعلامي تامر أمين، “سألت كلا من قناتي ام بي سي والعربية وأنكرا صلتهما بهذا الطلب وفي الأغلب هي قناة جديدة”.

وأضاف النائب البرلماني أن طلب قناة عربية بث جلسات المجلس بهذا الشكل فهو استهانة بالشعب المصري والمجلس ودخول في جميع أروقة المجلس وقال مجلس النواب ليس عرضة للبيع والشراء

وأكد بكري “أنه لا يحق لأي جهة نقل وقائع أنشطة المجلس إلا من خلال التليفزيون المصري ومن الأفضل لنا أن تسجل ساعتين أو ثلاثة يوميا تتناول أهم ما تضمنته نقاشات المجلس وطلبات الإحاطة والأسئلة وعرضها وليس بثا مباشراً”

ونوه النائب البرلماني أن طلب قناة عربية بث جلسات المجلس بهذا الشكل فهو استهانة بالشعب المصري والمجلس ودخول في جميع أروقة المجلس و قائلا “مجلس النواب ليس عرضة للبيع والشراء”