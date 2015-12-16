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مفاجآت كأس إيطاليا مستمرة – كاربي يقصي فيورنتينا

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مفاجآت كأس إيطاليا مستمرة – كاربي يقصي فيورنتينا مفاجآت كأس إيطاليا مستمرة – كاربي يقصي فيورنتينا

(إفي): أطاح كاربي اليوم بمضيفه فيورنتينا خارج منافسات كأس إيطاليا لكرة القدم بعد الفوز عليه بهدف نظيف ليتأهل لربع نهائي المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أنطونيو دي جاوديو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ويعد هذا استمرارا لمفاجآت كأس إيطاليا حيث يحتل كاربي حاليا المركز قبل الأخير في الدوري بينما فيورنتينا في المركز الثاني.

يشار إلى أن سبيزيا كالتشيو، أحد أندية الدرجة الثانية كان تمكن في وقت سابق اليوم من الاطاحة بروما من نفس الدور ().

في الوقت الذي استطاع فيه أليساندريا أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا الفوز على جنوى الذي يلعب في الدرجة الأولى (طالع التفاصيل).

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