نيوز ماكس هيلث: فيتامين “أ” يلعب دورا مهما فى القضاء على سرطان القولون

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن فيتامين (أ) يعتبر وسيلة جديدة للتغلب على سرطان القولون.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان القولون شرس جدًا ومقاوم للعلاج بكل أنواعه الحديثة، لكن اكتشفوا أن فيتامين “A”، يعزز فعالية العلاج فى القضاء على السرطان.

ويعتبر سرطان القولون ثانى أخطر سرطان بعد سرطان الرئة، حيث إنه يسفر عن مقتل حوالى 49500 شخص من الرجال والنساء كل عام، وفقًا لأحدث الاحصائيات.

وأوضح الباحثون أن العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائى يقتل عددًا كبيرًا من خلايا سرطان القولون، ولكن الطفرات الوراثية التى تسبب السرطان فى المقام الأول قد تبقى على قيد الحياة فى مجموعة معينة من الخلايا الجذعية للقولون بعد العلاج، ويمكن أن تعود هذه الخلايا السرطانية إلى قيد الحياة وتظهر، ما يتسبب فى حدوث الانتكاس.

وفسر الباحثون نتائج الدراسة، قائلين إن هناك بروتينًا معينًا يدعى “HOXA5”، يساعد الخلايا الجذعية السرطانية فى القولون على النمو دون حسيب ولا رقيب، والذى يسبب تكرار حدوث السرطان.

>ووجد الباحثون أن فيتامين (أ) له دور فعّال على تنشيط البروتين الذى بدوره يقضى على الخلايا السرطانية، وفقًا للاختبارات المعملية التى أجريت على مرضى سرطان القولون باستخدام عينات الأنسجة.

ويأمل الباحثون أن اكتشافهم قد يؤدى إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان القولون.