أخبار المغرب اليوم: وفاة مستشارة الملك محمد السادس إثر جلطة دماغية

ركزت أخبار المغرب اليوم على خبر وفاة مستشارة الملك محمد السادس، زليخة نصرى، صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرباط فى المستشفى العسكرى، إثر إصابتها بجلطة دماغية، ودعت على إثرها الحياة فى سن السبعين.وتعد زليخة نصرى أول امرأة مغربية تتولى منصب مستشارة للملك فى تاريخ المغرب، حاصلة دكتوراه الدولة فى القانون الخاص، وقد عملت سابقا كاتبة للدولة فى الحكومة المغربية مكلفة بملف التعاون الوطنى، كما عملت فى مديرية التأميات، وعملت مدرسة فى عدد من المؤسسات العليا.

وأوضحت أخبار المغرب اليوم أن زليخة دخلت الديوان الملكى عام 1998 إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثانى، ثم عينها الملك محمد السادس عام 2000 مستشارة له، كما كانت عضوا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن التى تعد أكبر مؤسسة اجتماعية بالمغرب، وعينت على رأس مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

ونعى الملك محمد السادس الراحلة فى برقية وجهها إلى عائلتها، معربا عن "أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته لفقدان امرأة من طينة زليخة نصرى".

كما اهتمت أخبار المغرب اليوم على خبر تسلم المملكة المغربية، الأسبوع المنصرم، باخرة تحمل اسم "المنقذ"، تم تصنيعها من طرف شركة هولندية"، متخصصة فى النجدة وخفر السفن الكبرى، وذلك وفق ما أوردته سفارة المملكة الهولندية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الفايسبوك.

وأوردت التمثيلية الدبلوماسية للأراضى المنخفضة بالرباط أن "الاستلام سيقلص، إلى حد كبير، الصعاب التى تعرفها البحرية المغربية ضمن معاملاتها التجارية، وسيشكل بصمة جديدة فى تاريخ الروابط بين البحرية الملكية والمصنع الهولندى المتخصص فى تشييد السفن".