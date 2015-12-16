المصريين الأحرار: ائتلاف دعم الدولة كيان غير منظم ومصيره الانهيار والتفكك

أكد الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، رفض الحزب الانضمام لـ"ائتلاف دعم الدولة المصرية"، موضحا أنه كيان غير منظم وأن أى كيان غير منظم مصيره الانهيار والتفكك.

وتابع القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار – خلال لقائه بنواب الحزب: "المشهد داخل هذا الكيان مرتبك ولو كنا قبلنا الانضمام إليه كنا هنضيع ومكنش هيبقا لينا هوية"، مؤكدا أن القائمين على التحالف لم يستطيعوا عمل وثيقة منضبطة دستوريا.. فكيف نثق فيهم فى تشريع القوانين؟".

وشدد الدكتور عصام خليل – حسبما جاء فى بيان لحزب المصريين الأحرار اليوم- على أنه دائما ما يقول "أسرة حزب المصريين الأحرار"، مضيفا:" نريد أن نقدم نموذجا محترما للارتقاء بمصر بعد ثوريتين"، مؤكدا أنها بداية المشوار وأن القادم أصعب و"المصريين الأحرار" عليه مسئولية كبيرة جداً.

وأضاف خليل: "رغم كل الصعوبات التى تعرضنا لها، أصبحنا الحزب رقم واحد، ونحن حزب قوى سيقدم للمواطن المصرى نموذج محترم للحياة النيابية، ويكون بين كل أسرة الحزب المحبة والثقة والتجرد والتحلى بالعمل الجماعى".

وأوضح خليل أن كل الدول المتقدمة تعتمد على العمل الجماعى حتى فى الاقتصاد، و"المصريين الأحرار" الحزب رقم واحد سيكون "نواة" فكرة العمل الجماعي، مشدداعلى أن الحزب له مصداقية ولم يتراجع عن أى مواقف اتخذها منذ 2011، مضيفا أن مواقف الحزب ليست هباءاً ولكن تأتى بعد دراسة كافة الجوانب.

وتناول خليل، دور اللجان النوعية ودورها فى الحزب، مؤكدا: "سنرى شغلهم على تشريعات تهم المواطن، وأهمها التشريعات الاقتصادية"،مشددا على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات فى المرحلة القادمة لأنها تلمس المواطن البسيط.

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