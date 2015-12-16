ميدو: لا أنام بسبب هدف غزل المحلة

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أنه لم ينم جيدًا بسبب الهدف الذي هز شباك الدراويش خلال مباراة غزل المحلة في الدوري.

وقال ميدو: "من الصعب أن يدخل هذا الهدف في مرمى فريق كبير مثل الإسماعيلي، لقد كان مهاجم المحلة بمفرده وسط 4 لاعبين".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2" : "من أهم أهدافي هذا الموسم، أن يكون الإسماعيلي أقوى دفاع في بطولة الدوري".

واستدرك المدرب الشاب: "ولكن أعتقد أن دخول هدفين فقط في مرمى الإسماعيلي خلال 6 مباريات الدوري معدل غير سيء".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث في الدوري برصيد 13 نقطة.