أخبار عاجلة

بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سموحة: مشكلة الأهلي مع بتروسبورت؟ التفاؤل والتشاؤم

Google+ Print
سموحة: مشكلة الأهلي مع بتروسبورت؟ التفاؤل والتشاؤم سموحة: مشكلة الأهلي مع بتروسبورت؟ التفاؤل والتشاؤم

يرى ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة أن مطالبة الأهلي بنقل مبارياته من ملعب بتروسبورت يرجع لأسباب نفسية.

وقال عبد الرازق:"الأهلي لا يفرق معه خوض مبارياته على ملعب بتروسبورت أو القاهرة أو ملعب السلام، أعتقد أن المشكلة نفسية ولها علاقة بالتفاؤل والتشاؤم".

وأضاف عبر قناة الأهلي"علمت أيضًا أن فريق الأهلي غير مقر إقامته قبل مباراة الغد، لعدم رغبتهم في التواجد معنا بمكان واحد".

وأشار إلى أن العنصر الوحيد الذي يؤثر على أداء الفريق هو صلابة أرضية الملعب، مضيفًا أن هناك أحد المدربين الأجانب للإسماعيلي كان يتعمد إغراق الملعب بالمياه واللعب

بكرة "نايكي" لها مواصفات مميزة.

وأتم"هذه الصعوبة تجدها في ملعب الشرطة، فهو لم يخسر على ملعب سوى مرتين في 5 سنوات في مباراتين أمام إنبي وسموحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع