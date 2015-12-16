سموحة: مشكلة الأهلي مع بتروسبورت؟ التفاؤل والتشاؤم

يرى ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة أن مطالبة الأهلي بنقل مبارياته من ملعب بتروسبورت يرجع لأسباب نفسية.

وقال عبد الرازق:"الأهلي لا يفرق معه خوض مبارياته على ملعب بتروسبورت أو القاهرة أو ملعب السلام، أعتقد أن المشكلة نفسية ولها علاقة بالتفاؤل والتشاؤم".

وأضاف عبر قناة الأهلي"علمت أيضًا أن فريق الأهلي غير مقر إقامته قبل مباراة الغد، لعدم رغبتهم في التواجد معنا بمكان واحد".

وأشار إلى أن العنصر الوحيد الذي يؤثر على أداء الفريق هو صلابة أرضية الملعب، مضيفًا أن هناك أحد المدربين الأجانب للإسماعيلي كان يتعمد إغراق الملعب بالمياه واللعب

بكرة "نايكي" لها مواصفات مميزة.

وأتم"هذه الصعوبة تجدها في ملعب الشرطة، فهو لم يخسر على ملعب سوى مرتين في 5 سنوات في مباراتين أمام إنبي وسموحة".