التهاب الجيوب الأنفية.. الأعراض والعلاج

التهاب الجيوب الأنفية

>التهاب الجيوب الأنفية من أكثر الأمراض التى يصاب بها الأشخاص عند دخول فصل الشتاء، ويتأثرون بشكل كبير بها بسبب ترابط أعراض الإصابة أو تهييج الجيوب الأنفية عند برودة الطقس بنزلات البرد. أعراض الجيوب الأنفية كنزلات البرد

>وفى هذا السياق، يشير الدكتور مجدى بدران استشارى طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للمناعة، أن التهاب الجيوب الأنفية مرض يتعرض للإصابة به العديد من الأشخاص أثناء فصل الشتاء، وتتحد أعراضه مع أعراض الإصابة بنزلات البرد، ولذا يصعب تشخيصه. أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية

>ويتابع بدران، أن أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية هى الشعور باحتقان فى الرأس وسيلان فى الأنف، وفقدان حاسة الشم، وارتفاع فى حرارة الجسم، وعدم القدرة على تذوق الطعام. علاج الجيوب الأنفية

>ويؤكد عضو الجمعية المصرية للمناعة، أن هناك نوعين لعلاج التهاب الجيوب الأنفية وهما العلاج الدوائى والجراحى، ويختلف طرق العلاج على حسب الحالة ودرجة الإصابة بالمرض، فالعلاج الدوائى هو أخذ المضادات الحيوية وغسول للأنف وقابض للأوعية الدموية، ويكون هذا النوع من العلاج بشكل مبدئى وفى حالة عدم العلاج ينصح الأطباء للجوء للعلاج الجراحى عن طريق استخدام الميكروسكوب. العلاج الدوائى هو الحل للتخلص من الجيوب الأنفية

> وأخيرًا يؤكد بدران أن العلاج الدوائى هو المستخدم بكثرة عند حالات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وهو الذى أثبت العديد من الكفاءة العالية فى العلاج.

شبكةعيونالإخبارية

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