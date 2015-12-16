صور| معاون رئيس الوزراء يستقبل منسق مبادرة «الأقصر هتبدأ»

استقبل الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء، محمود عبد القوي المنسق العام لمبادرة الأقصر هتبدأ.

وأوضح عبدالقوي أن اللقاء دار حول التعريف بالمبادرة، ورؤيتها، وكيفية مساهمتها في حل المشاكل المتعلقة بالأقصر ومواطنيها، وعن الدور الذي تعتمد عليه المبادرة في ترسيخ فكرة ‫التطوع لدى الشباب في محافظة ‫‏الأقصر.

وتطرق حديثهما حول بعض المشكلات التي تواجه الأقصريين وعن كيفية حصر تلك المشاكل وتقديمها للمسؤولين عنها في الدولة.

وقال بيان للمبادرة اليوم الأربعاء أن الدكتور هشام فهمي أكد خلال علي أهمية دور الشباب في تلك المرحلة، مؤكداً أنهم من يقومون بصناعة التاريخ في الوقت الحاضر، معرباً عن استعداده لتقديم كافة المساعدات للمبادرة، ودعمها والوقوف بجانبها بصفة خاصة، وإلى المواطن الأقصري بصفة عامة.