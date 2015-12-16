ثبوت صلاحيه المياه الشرب بقريه «اولاد يحيي» بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن نتيجة العينات التي قامت لجنة الصحة بأخذها من عدة مواقع بقرية «أولاديحيي وأولاد خليفة» بمركز دار السلام اثبتت أن مياه الشرب صالح للشرب ولا توجد بها أي شوائب أو بقايا لمواد بترولية.

جاء ذلك بعد نشر احد المواقع الاخبارية لشكوي المواطنين بوجود شوائب وبقايا مواد بترولية بمياه الشرب بتلك القري .

وأوضح المحافظ أنه تم اخذ عينات من مدرسة اليونيسف بنجع الحسين بقرية أولاد يحيي ومطعم الرحمن بقرية أولاد خليفة يحيي قبلي ، وسوبر ماركت الحسن والحسين بنجع الحسين.

وتم ارسال جميع العينات إلى المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بسوهاج وأكد بأن العينات خالية من أى أثار لشوائاب او بقايا مواد بترولية وأن المياه صالحة للشرب .