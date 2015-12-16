أخبار الأردن اليوم.. رئيس سلطة العقبة: العلاقات مع مصر تكاملية

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أكد الدكتور هانى الملقى، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، على أن العلاقات المصرية الأردنية "تكاملية وتوافقية"، قائلا "إن الأردن ومصر شركاء حضارة وتاريخ وعرق وعقيدة".

وأضاف "الملقى"، فى كلمته أمام منتدى قضايا الاستثمار فى الوطن العربى، الذى انطلقت أعماله فى وقت سابق اليوم بمدينة العقبة "إننا فى مصر والأردن نتكامل وننسق ونساند بعضنا البعض لتعظيم قيمة منتجاتنا فى الأسواق العالمية".

وتابع أن العلاقة ومستويات التنسيق الرسمية بين الأردن ومصر لم تكونا فى يوم أحسن مما هى عليه الآن بفضل القيادتين الحكيمتين، مؤكدا أن الفرصة باتت سانحة للارتقاء بمستوى التنسيق بين رجال الأعمال والمؤسسات المدنية فى كلا البلدين، لتصل إلى ذات المستوى الرفيع الذى وصل إليه التنسيق بين القيادات، ولوضع الهياكل والآليات المؤسسية لتنسيق وإيجاد رسائل التعاون والترابط على كل المستويات لتفعيل المشاركة والتكامل الاقتصادى والاستثمارى.

ومن أخبار الأردن اليوم، وقع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هانى الملقى صباح اليوم الأربعاء اتفاقية صداقة وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ والعقبة، كما شارك فى توقيع الاتفاقية - التى جاءت خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى (قضايا الاستثمار فى الوطن العربى) الذى ينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب بمدينة العقبة ويستمر لمدة يومين - محافظ العقبة فواز أرشيدات.

وأكد خالد فودة، فى كلمته عقب التوقيع على الاتفاقية، أهمية التكامل بين شرم الشيخ والعقبة، وضرورة أن يكون هناك تطور فى أساليب العمل والارتقاء بالمستوى السياحى والأمنى بين الجانبين، وطمأن محافظ جنوب سيناء المشاركين فى المنتدى بشأن الموقف الأمنى فى شرم الشيخ، مؤكدا أن الوضع فى المدينة آمن، قائلا "لا تستمعوا لما يحاكى ضد مصر فى الخارج.. إن السياحة سوف تعود إليها من جديد وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على مدينة العقبة".