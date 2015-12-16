أخبار ليبيا اليوم.. قتيل فى اشتباكات بين ميليشيات فجر ليبيا بطرابلس

ركزت أخبار ليبيا اليوم على الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات فجر ليبيا فى العاصمة طرابلس، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء المبعوث الأممى إلى ليبيا مع الفريق أول ركن خليفة حفتر.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم مقتل شخص على الأقل، الأربعاء، خلال اشتباكات شهدتها طريق المطار فى العاصمة طرابلس بين ميليشيات فجر ليبيا.

وأفادت مصادر إخبارية ليبية بأن اشتباكات بين ميليشيات فجر ليبيا، جرت على طريق المطار وأدت إلى سقوط قتيل يتبع لميليشيا البركى.

وأوضحت أخبار ليبيا اليوم أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتقال فرد تابع لميليشيات مصراتة من قبل مركز شرطة أبو سليم، وقال إن ميليشيات مصراتة تعرضت بالرماية على قوة حماية البركى عند كوبرى الحديد، خلال نقلها للمعتقل إلى النيابة العامة، ما أدى ذلك إلى مقتل فرد تابع للقوة.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثتها للدعم مارتن كوبلر، الأربعاء، إلى مطار الأبرق للقاء القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا مارتن كوبلر، فى مقر القيادة العامة بمدينة المرج.

وتعد زيارة كوبلر هى الثانية لليبيا، بعد أن زار نهاية الشهر الماضى مدينة طبرق والتقى خلالها أعضاء مجلس النواب الليبى فيما انتقل بعدها لطرابلس للقاء أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، للتباحث حول مجريات الحوار السياسى الذى ترعاه البعثة.