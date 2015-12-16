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صور | محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتي «آل النمر» و«آل حسين»

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صور | محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتي «آل النمر» و«آل حسين» صور | محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتي «آل النمر» و«آل حسين»

جانب من جلس الصلح

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مراسم جلسة الصلح التي تمت اليوم بين عائلتي «آل النمر» و«آل حسين» ببندار الغربية بسوهاج

وشارك في الجلسة كلاً من  اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي مدير المباحث، وأحمد حمادي وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، وبعض أعضاء مجلس النواب عن سوهاج،وبعض من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والعمد والمشايخ بالقرية والقري المجاورة، ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي.

وبدأت مراسم الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور أحمد حمادي كلمة أكد فيها فضل التسامح والصلح في الإسلام وجزاء المتصالحين عند المولى عز وجل.

وألقى محافظ كلمة توجه فيها بالشكر للعائلتين ورجال الأمن وكل من ساهم في إتمام الصلح ولو بكلمة طيبة، مشيرًا إلى أهمية حل المنازعات طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة، مؤكدًا أن جلسات الصلح من أهم عوامل بناء الأمن والاستقرار الذي تسعي إليه الدولة في مواجهة الإرهاب.

وتعانق أفراد عائلتي «آل النمر» و«آل حسين» وسط آلاف الجماهير الحاشدة وأقسموا جميعا على نبذ العنف والتصالح والتسامح بين العائلتين، حقنا للدماء، وأنه صلح لا رجعة فيه.

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