السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع الأمريكى يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إن ملحق الدفاع الأمريكى، تشارلز هوبر، دعا بعضا من قيادات وزارة الدفاع المصرية للانضمام إلى الطاقم الأمريكى على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هارى ترومان"، أثناء إبحارها بالقرب من ?‏ مصر ?.

وأضافت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قبطان السفينة وقائد مجموعة حاملة الطائرات رحب بمجموعة من قادة الجيش المصرى، ومجموعة من الملحقين العسكريين من بعثات دبلوماسية أخرى فى القاهرة.

وأوضحت السفارة أن القادة العسكريين قاموا بجولة فى مقصورة القيادة، حيث شاهدوا إقلاع وهبوط العديد من الـF-18s ثم قاموا بزيارة جسم السفينة.