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السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع الأمريكى يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات

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السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع الأمريكى يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات السفارة الأمريكية: ملحق الدفاع الأمريكى يستقبل قيادات مصرية على متن حاملة طائرات
قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إن ملحق الدفاع الأمريكى، تشارلز هوبر، دعا بعضا من قيادات وزارة الدفاع المصرية للانضمام إلى الطاقم الأمريكى على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هارى ترومان"، أثناء إبحارها بالقرب من ?‏?.

وأضافت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قبطان السفينة وقائد مجموعة حاملة الطائرات رحب بمجموعة من قادة الجيش المصرى، ومجموعة من الملحقين العسكريين من بعثات دبلوماسية أخرى فى القاهرة.

وأوضحت السفارة أن القادة العسكريين قاموا بجولة فى مقصورة القيادة، حيث شاهدوا إقلاع وهبوط العديد من الـF-18s ثم قاموا بزيارة جسم السفينة.

متن حاملة الطائرات يو إس إس هارى ترومان -اليوم السابع -12 -2015

الرحلة بدأت من القاهرة إلى حاملة الطائرات -اليوم السابع -12 -2015

طائرات T C-2A على متن مقصورة القيادة -اليوم السابع -12 -2015

ملحق الدفاع اللواء تشارلز هوبر مع قادة من الجيش المصرى يشاهدون إقلاع طائرات إف 18 من حاملة الطائرات -اليوم السابع -12 -2015

جولة على متن حاملة الطائرات -اليوم السابع -12 -2015

طائرة إف 18 تقلع -اليوم السابع -12 -2015

اللواء بريت باتشلدر واللواء بارايا ومصافحة على متن حاملة الطائرات -اليوم السابع -12 -2015

متن حاملة الطائرات -اليوم السابع -12 -2015

صورة جماعية للقادة العسكريين -اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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