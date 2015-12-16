رئيس جامعة المنيا يكرم سكرتير عام المحافظة

كرم الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأستاذ عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام محافظة المنيا، لما قدمه من جهد وأمانة في العمل، متمنيا له التوفيق في حياته القادمة بعد الستين، وأن يخلفه أحد الزملاء الذين يؤدون المهمة على أفضل وجه لخدمة المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا والسكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار القانوني للمحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن دعوته لهذا الحفل وسط أسرة المحافظة إنما يدل علي التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة المنيا لخدمة أهالي المحافظة.