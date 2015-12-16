أخبار العراق اليوم.. اختطاف قطريين فى العراق

اختطاف قطرين فى العراق

ركزت أخبار العراق اليوم، على اختطاف 26 صيادا قطريا بينهم أمير قطرى فى العراق، كما تناولت أخبار العراق اليوم، الأربعاء، زيارة وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر إلى العاصمة العراقية بغداد.>ومن بين أهم أخبار العراق اليوم خبر كشف محافظ المثنى العراقية فالح عبد الحسن الزيادى، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية اختطاف الصيادين القطريين فى بادية السماوة، ولفت المحافظ إلى أن المسلحين اختطفوا 26 صيادا يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 سيارة رباعية الدفع.

وقال الزيادى فى تصريح صحفى له، إن "قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 سيارة رباعية الدفع دخلت فجر الأربعاء إلى بادية السماوة وبالتحديد فى منطقة الحنية قرب ناحية بصية"، موضحاً أن "المسلحين نفذوا عملية اختطاف طالت 26 صيادا قطريا كانوا يخيمون فى المنطقة المذكورة".

وأوضح الزيادى أن "القطريين حصلوا على موافقات دخولهم المحافظة من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية"، لافتا إلى أن "حكومة المثنى المحلية سبق وأبلغت وزارة الداخلية بعدم قدرتها على حماية الوفود الخليجية بسبب المساحة الشاسعة".

وزير الدفاع الأمريكى يزور العراق

>كما ركزت أخبار العراق اليوم على زيارة وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر إلى العاصمة العراقية بغداد لمناقشة المسئولين العراقيين فى عرض أمريكى بتقديم طائرات هليكوبتر هجومية ومستشارين للمساعدة فى استعادة السيطرة على مدينة الرمادى فى إطار تصعيد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال كارتر إنه سيتحدث أيضا مع القادة الأمريكيين أثناء زيارته لبغداد للحصول على قراءة لأرض المعركة "ورأيهم بشأن السبل التى يمكننا من خلالها تسريع الحملة لهزيمة داعش.