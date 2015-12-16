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نيابة الوقف تنتدب المعمل الجنائى لمعاينه منزل الضابط المقتول

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نيابة الوقف تنتدب المعمل الجنائى لمعاينه منزل الضابط المقتول نيابة الوقف تنتدب المعمل الجنائى لمعاينه منزل الضابط المقتول
قرر ابراهيم ربيع وكيل اول نيابة مركز الوقف - برئاسة الحسن فنجرى - انتداب المعمل الجنائي لمعاينة منزل الضابط المتقاعد الذى عثر عليه الأهالى مقتولا داخله كما أمر بسرعه تحريات المباحث وضبط الجناة.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تلقى اخطارا بعثور الأهالى على جثة "حسين .م .ح ا" - 70 سنه - داخل مسكنه بعد انبعاث رائحة منه .

وبانتقال رجال المباحث عثروا على الجثة فى غرفة نومه وبها اثار ضرب فى منطقة الرأس فأشرفوا على نقلها إلى المشرحه.
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مصر 365