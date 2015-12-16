مجهول يذبح سيدة ويرمى جثتها فى نهر النيل بالجيزة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية بنهر النيل بالصف، وتبين من خلال مناظرة الجثة أن المجنى عليها مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل طافية بنهر النيل بمنطقة الصف، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة فى العقد الثالث من عمرها مصابة بجرح ذبحى برقبتها، فتم تحرير محضر بالواقعة وجارى تكثيف التحريات وفحص بلاغات التغيب التى حررت فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية المجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.