في عدد "سيدتي" غداً: طلّة معاصرة للفسيفساء

يدخل الفسيفساء (الموزاييك) في زينة الجدران والأرضيات، ويمدّ الديكور الداخلي بلمسة فخمة، إلا أنّه يتطلّب دراية في بعض الجوانب قبل تطبيقه في الغرفة. ترقبي في العدد 1815 من مجلة "سيدتي" الأسبوعية غداً، نصائح مهندسة الديكور الداخلي الدكتورة هبة الله سعد الدين في هذا المجال.

قبل الشروع في تجميل الجدران أو الأرضيات بـ"المواييك"، يجب:

1. مراعاة وجود مساحة كافية لتستقبل صورة من صور هذا الفن.

2. اختيار تصميم موائم للمساحة المتوفرة.

3. تحقيق الانسجام بين ألوان "الموزاييك" وتلك الخاصة بالجدران والأثاث.

4. البعد عن المبالغة في شغل مساحات عدة ضمن الغرفة بــ"الموزاييك".

5. استخدام بعض الخامات إلى جانب "الموزاييك"، مثل: الحجر والزجاج والخشب.

6. تلافي توزيع قطع "الموزاييك" البارزة على الأرضية، حتى لا تتسبب بالإزعاج عندما تطأها الأقدام.

بين خطوط الموضة وسمات الشخصية

جداريات وأرضيات

يحوّل فن "الموزاييك" إطلالة الجدار في قسم الاستقبال إلى أخرى مغلّفة بالثراء. في هذا الإطار، يمكن:

• انتقاء لوحة للجدار منفذة من "الموزاييك"، على أن توضع في مركز بارز، وتؤطر بإطار بسيط، حتى ترسم تصميماً عصرياً.

• رصّ قطع "الموزاييك" ذات الألوان المختلفة على جدار غرفة المعيشة أو الصالون.

• استغلال جدار المدفأة لعمل لوحة فنية.

فخامة في غرفة النوم

لفن "الموزاييك" أنماط بالجملة لجدران غرف النوم، وفق الآتي:

• إعداد خلفية للسرير أو تغطية جدار بارز في الغرفة بهذه الأحجار، على أن تسلّط الإضاءة المناسبة عليها.

• صنع سجادة من "الموزاييك"، وتطعيم جزء من الأرضية بها، خصوصاً في أحد أركان الغرفة.

• صنع إطار للمرآة الكبيرة الرئيسة في هذا الحيز.

تابعي المزيد عن فن "الموزاييك" في المطبخ والحمّام، وكيفية اختيار قطعه للجداران والأرضيات، في العدد 1815 من "سيدتي".