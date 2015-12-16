إقامة دائمة في منازل "لورد أوف ذا رينغز"

كم نحلم في تحويل عالم الخيال إلى حقيقة واقعية، فليس أجمل من القصص والأفلام التي تسرقنا من ضغوط الحياة اليومية لتسافر بنا إلى عالم لا يشبه واقعنا! ومع الابتكارات المتقدمة، يمكن ترجمة الخيال إلى حقيقة ملموسة؛ إذ حرصت الشركة الأمريكية "غرين ماجيك هومز"، ومقرها في ولاية "فلوريدا"، على توفير فرصة إقامة في منازل "الهوبيت" المستوحاة من سلسلة أفلام، "لورد أوف ذا رينغز"، التي أخرجها بيتر جاكسون.

"سيدتي. نت" يعرض لك مجموعة من الصور تظهر الأجواء الهادئة للمنازل المغطاة بالعشب الأخضر، المنازل التي تشكل ملاذاً للاسترخاء والهروب من ضوضاء المدن.

تبدو هذه الوحدات السكنية الصغيرة صديقة للبيئة؛ وهي مصنوعة من "البوليمير" المعزز بالألياف، ما يمنح المقيمين فرصة زراعة الخضر والفاكهة على أسطحها.

من جهة أخرى، حصلت "الشركة" على براءة اختراع أيضاً لمنازلها باعتبارها "تكنولوجيا ثورية لتوليد المساحات الطبيعية الخضراء". ويمكن شراء المنازل الصديقة للبيئة وتجميعها في أقل من ثلاثة أيّام، إذا اخترت منزلاً بغرفة واحدة بمساحة 400 قدم مربعة. يحوي الأخير على مطبخ صغير وصالة وغرفة طعام، ويمكن استخدامه ككهف أو منزل ضيافة أو "استوديو". وتبلغ تكلفته حوالي 18.211 دولاراً أمريكياً.

الجدير بالذكر، أنه يتوفر أيضاً منازل ذات مساحة أكبر، تتراوح من منازل بثلاث غرف للنوم إلى منازل كبيرة للمكاتب والنوادي الرياضية.

وفي السياق عينه، يمكن تصميم المنازل وفقاً للاحتياجات الفردية والتفضيلات الشخصية، ولكن "الشركة" تقدم أيضاً لائحة من التصاميم المقترحة لأشكال وأحجام مختلفة.

ووفقاً لممثّل "الشركة"، فإن المنازل الصديقة للبيئة تكلف 34.74 دولاراً لكل متر مربع، ويمكن شحنها من مصنع الشركة في "كانكون" بالمكسيك، إلى أي مكان في العالم.

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