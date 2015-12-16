تركيا تغلق معبر«خابور» الحدودي مع العراق

أغلقت السلطات التركية معبر «خابور»، الحدودي مع العراق في مدينة «شرناق» بجنوب شرقي تركيا.

ويربط معبر «خابور» إقليم كردستان العراق بتركيا بشكل مؤقت بعد أن بدأت قوات الأمن عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدتي «سيلوبي وجيزرة» القريبتين من الحدود التركية-العراقية في محاولة لتصفية «العناصر الإرهابية» المنتشرة في هذه المناطق، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وذكرت محطة «إن.تي.في الإخبارية» التركية أن شركة الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة شرناق إثر الاشتباكات التي قد تؤثر سلبا على سلامة الملاحة الجوية وأعلنت الشركة أنه سيتم تقييم التطورات الأمنية الجارية في المنطقة، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الجوية غدا الخميس أم لا.

وفي سياق متصل، هاجرت مئات العائلات بلدتي «جيزرة وسيلوبي»التابعتين لمحافظة «شرناق»وبلدة نصيبين» التابعة لمحافظة «ماردين» بجنوب شرقي تركيا، بعد أن أعلن محافظ «شرناق وماردين» قرار بفرض حظر التجول حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه تم إعلان حظر التجول في 17 بلدة بجنوب شرقي تركيا منذ 16 أغسطس الماضي لردم الخنادق التي حفرها أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصنفها الحكومة التركية ب “الإرهابية”، لعرقلة تحرك وانتقال قوات الشرطة أثناء الاشتباكات، فيما غادر 200 ألف مواطن حتى اليوم منازلهم ومحلاتهم التجارية بسبب حظر التجول، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وهرب المواطنون الأكراد من هذه البلدات في موجة هجرة تعتبر الثانية من نوعها بعد الموجة الأولى منذ 30 عاما في بداية أعوام الثمانينيات، ويصل عدد السكان في بلدة “جيزرة” إلى 132 ألف نسمة، وفي “سيلوبي” إلى 121 ألف نسمة، وفي «نصيبين» إلى 110 آلف نسمة، ووفقا للمعلومات الواردة من المنطقة، فإن حدة الاشتباكات تصاعدت منذ ساعات صباح اليوم بين قوات الشرطة والانفصاليين.