احذر.. قلة تناول المياه يعرضك للصداع.. والينسون يخلصك من آلامه

الصداع

>الصداع من أصعب الآلام التى يمر بها الشخص لأنه يشعر بها فى رأسه وقد يصل الأمر إلى تأثيره على جودة حياة الإنسان، ولا يستطيع الشخص تحمله. الصداع دليل على وجود مشاكل فى الجسم

>ولكن هل تعلم أن الشعور بالصداع يعد دليلا قويا على أن الجسم يعانى من أمر غير صحي؟، حسبما يؤكد الدكتور إسلام الشواف استشارى الباطنية والسكر. فقدان نسبة كبيرة من ماء الجسم السبب فى الشعور بالصداع

> وأضاف استشارى الباطنية والسكر، أنه فى بعض الحالات التى تشعر بألم الصداع عليها أن تأخذ فى عين الاعتبار أنه ربما يعانى الجسم من فقدان نسبة كبيرة من الماء فى الجسم وقد يشعر الجسم بالجفاف، فيعبر عن ذلك بإصابة الشخص بالصداع، ولذا عليك تناول 3 لترات من الماء فى اليوم وحتى إذا كنت لا ترغب فى تناولها، كما ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين. عدم أخذ القسط الكافى من النوم يصيبك بالصداع

>ويشير الشواف، أن عدم الحصول على القسط الكافى من النوم من أهم الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، ولذا عليك تنظيم نومك وأخذ القسط الكافى منه حتى تتجنب الصداع. الينسون يقضى على شعورك بالصداع

>وأخيرًا يؤكد الشواف، أن تناولك لكوب من مشروب الينسون قبل النوم يخلصك من الشعور بالصداع وألم الرأس، ولذا عليك تناوله يوميًا قبل النوم.

شبكةعيونالإخبارية

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