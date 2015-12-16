السيسي: مستمرون في مبادرة خفض الأسعار لتوفير متطلبات الأسرة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته من نموذج لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذى يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الرئيس، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمنتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية الذين ساهموا فى تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع فى الأسواق المصرية بأسعار مناسبة، بالدور الوطنى الذى قام به كل من ساهم فى إنجاح مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذى يعكس حرصاً مشتركاً على تلبية احتياجات المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل.

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو الأمر الذى يتطلب أداءً فعالاً ومتميزاً، وإعلاءً لقيم الأمانة والإخلاص فى تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مؤكداً على أن الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو.