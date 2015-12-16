المجلس القومى لحقوق الإنسان يطلب زيارة سجن العقرب بعد تلقى شكاوى الإخوان

أعلن عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع" عن مطالبة المجلس بزيارة سجن العقرب مرة أخرى إلى جانب بعض أقسام الشرطة بعد تلقيه عدد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز، وبناء على الأحداث التى شهدتها أقسام الشرطة بمحافظتى بالقليوبية والقاهرة الفترة الماضية.

وفى السياق ذاته قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى من أسر قيادات الإخوان المحتجزين والمسجونين بسجن العقرب بعدم وجود مراتب وأسرة للنوم، وسوء الرعاية الصحية داخل السجن، موضحا أن المجلس قرر مخاطبة النيابة العامة ووزارة الداخلية لطلب زيارة السجن مرة أخرى.

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