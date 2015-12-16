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جابر نصار ردا على "مهرجان البوس": "الجامعة مراقبة بالكاميرات"

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جابر نصار ردا على "مهرجان البوس": "الجامعة مراقبة بالكاميرات" جابر نصار ردا على "مهرجان البوس": "الجامعة مراقبة بالكاميرات"
علق الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بأن الدعوات التى أطلقها بعض مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تنظيم ما أسموه بـ"مهرجان البوس"، ليس حقيقية ولا قيمة له، مشيرا أن تلك الدعوات أضغاث أحلام ولا يمكن حدوثها بأعرق الجامعات المصرية.

وأضاف نصار، تعليقا على "مهرجان البوس" عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الجامعة مراقبة بالكاميرات تراقب كل شىء، مضيفا أن من يفعل ذلك سيواجه بالعقوبات التى تبدأ من الفصل النهائى من الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب الجامعة يضربون مثلا يحتذى به فى الاحترام والأخلاق ولن ينساقوا خلف تلك المهاترات الصبيانية.

يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دشنوا دعوة لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت عنوان "مهرجان البوسة بساحة كلية التجارة.. سيبك من قيود المجتمع المتخلف وانهى 2015 ببوسة لأغلى حد عندك"، لقضاء يوم رأس السنة بساحة الكلية، وتبادل القبلات بين الطلبة والطالبات بعضهم البعض.

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صاحب فكرة "مهرجان البوس" بجامعة القاهرة يغلق حسابه على فيس بوك

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